Вёрстка.

$15
HTML-версткаЗавершен29 заявок401 просмотр
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Есть дизайн сайта в psd. Нужно сверстать его. Верстку сразу разбить на три файла: header, index, bottom.

В стилях весь текст будет таким: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

Пример дизайна в приложение.

15 лет назад
Hi_FireR
Никита 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов
15 лет назад
$15
1 день
Мне понравилось.
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