Верстка 3 макетов маленьких (IQ тест), CSS

HTML-версткаЗакрыт7 заявок207 просмотров
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Нужно сверстать 3 очень простых (!) макета

#1 start_page

#2 test_page

#3 top100_page

Интересует табличная верстка с применением CSS (подсветка кнопок, вариантов ответов, навигации вопросника)

+ прикрутить потом это к тесту (конкретно к вопросам и вариантов ответов)

Примеры реализованных подобных тестах покажу.

Скриншоты макета по запросу.

Сделать нужно на сейчас (!), т.е интересует те кто свободен сейчас.

CSS
15 лет назад
Lighter
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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