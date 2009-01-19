Срочно сверстать

Есть сайтиг сделаный на джумле (джустине) http://eye-of-sheary.ru/ у шаблона джумла свой css также имеется некий скрипт встраиваемый в контент. у этого скрипта свой css тоже ( раньше встравивания не планировалось). вот страница со встроенным скриптом http://eye-of-sheary.ru/lekar.php в результате происходит наложение css ...