Привести шаблон DLE функционально в соответствие

Верстка готового макета .psd, под Wordpress 2.7.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон - кривой.
Нужно, при сохранении внешнего вида, функционально привести его в соответствие с дефолтным шаблоном DLE 7.5
(я там ничего найти не могу. Все стили переписаны, много не хватает итд. Нужно чтобы "изнутри" он был как стандартный шаблон со всеми необходимыми папками, файлами, коментами итд.)
Указывайте пожалуйста сроки и стоимость и свою ICQ.
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