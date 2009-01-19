Привести шаблон DLE функционально в соответствие

Есть шаблон - кривой.

Нужно, при сохранении внешнего вида, функционально привести его в соответствие с дефолтным шаблоном DLE 7.5

(я там ничего найти не могу. Все стили переписаны, много не хватает итд. Нужно чтобы "изнутри" он был как стандартный шаблон со всеми необходимыми папками, файлами, коментами итд.)

Указывайте пожалуйста сроки и стоимость и свою ICQ.