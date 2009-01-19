Привести шаблон DLE функционально в соответствие

HTML-версткаЗавершен4 заявки143 просмотра
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Есть шаблон - кривой.

Нужно, при сохранении внешнего вида, функционально привести его в соответствие с дефолтным шаблоном DLE 7.5

(я там ничего найти не могу. Все стили переписаны, много не хватает итд. Нужно чтобы "изнутри" он был как стандартный шаблон со всеми необходимыми папками, файлами, коментами итд.)

Указывайте пожалуйста сроки и стоимость и свою ICQ.

15 лет назад
Langly
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
15 лет назад
$25
2 дня
Все хорошо, работа выполнена раньше не то что заявленного срока, а в течение дня. Включая все согласования итп. Причем исправляет все на лету. Только попросишь, через минуту готово. В реальном времени одним словом. Работой доволен. Ко всему сделанному также Александр обещал помочь в случае возникновения необходимости. Приятно было работать. Уверен воспользуюсь его помощью еще не раз. Спасибо!
Отличный работодатель. Понятное ТЗ, приятнен в общении. На недочеты реакция адекватная. Оплата в строк. В общем всем доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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