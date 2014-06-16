Cверстать сайт с использованием php

HTML-версткаЗавершен27 заявок598 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать сайт с использованием php, что бы шапка сайта была в своем файле, тело в своем и т.д., дизайн в приложенном файле. Панель администрирования не нужна.Логотип необходимо подогнать под цвет сайта.

Без портфолио не пишите!

После выбора кандидата вышлю исходник и текст.

PHP
15 лет назад
porochkin
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
diroll
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$25
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работать с Дмитрием (porochkin) просто одно удовольствие. Быстрая оплата после выполнения работы. Человек знает, что хочет - это сильно упрощает работу. Тз составленно максимально грамотно и понятно. Очень доволен сотрудничеством. Буду рад сотрудничать еще.
  • Похожие заказы

  • Сверстать PSD макет и натянуть на движок hostCMS

    $300

    -- Только толковым мастерам, знающим hostCMS-- --Сообщайте пожалуйста ЦЕНУ и срок исполнения-- --Рассмотрим все предложения и предложенные варианты-- делать: Новости, статьи, комментарии, гостивая, форма обратной связи, поиск по сайту, подписка на новости- рассылка новостей. 1) Постаратся сделать так чтоб картинки ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заверстать

    Есть PSDшник главной, нужно заверстать. Цены в прошу указывать в ГРН, сроки в днях )).

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать под Joomla

    Есть дизайн главной страницы и 2 внутренних страницы. Нужно их сверстать под Joomla, т.к. верстка потом будет натягиваться именно на Joomla. Всех, кто знаком с данной CMS, прошу, оставляйте свои предложения.

    Joomla
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Привести шаблон DLE функционально в соответствие

    Есть шаблон - кривой. Нужно, при сохранении внешнего вида, функционально привести его в соответствие с дефолтным шаблоном DLE 7.5 (я там ничего найти не могу. Все стили переписаны, много не хватает итд. Нужно чтобы "изнутри" он был ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Срочно сверстать

    $35

    Нужно сегодня сверстать главную страничку и внутрен. В приват не писать. Бюджет указан в проекте, для кого это мало, прошу не отписываться. Верстка валидарная, крос. и без глюков. Только с опытом.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка 3 макетов маленьких (IQ тест), CSS

    Нужно сверстать 3 очень простых (!) макета #1 start_page #2 test_page #3 top100_page Интересует табличная верстка с применением CSS (подсветка кнопок, вариантов ответов, навигации вопросника) + прикрутить потом это к тесту (конкретно к вопросам и вариантов ответов) Примеры реализованных подобных ...

    CSS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подправить css файл

    Есть сайтиг сделаный на джумле (джустине) http://eye-of-sheary.ru/ у шаблона джумла свой css также имеется некий скрипт встраиваемый в контент. у этого скрипта свой css тоже ( раньше встравивания не планировалось). вот страница со встроенным скриптом http://eye-of-sheary.ru/lekar.php в результате происходит наложение css ...

    CSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад