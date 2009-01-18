Сверстать PSD макет и натянуть на движок hostCMS

-- Только толковым мастерам, знающим hostCMS--

--Сообщайте пожалуйста ЦЕНУ и срок исполнения--

--Рассмотрим все предложения и предложенные варианты--

делать:

Новости, статьи, комментарии, гостивая, форма обратной связи, поиск по сайту, подписка на новости- рассылка новостей.

1) Постаратся сделать так чтоб картинки с сайта неворовали,

2) Ели ХЛЕБНЫЕ КРОШКИ полезны для поисковиков, то может быть стоит их заделать? только сделать их мелким шрифтом.

3) Все слова и предложения на страничках сайта надо сделать не графическими фотками а текстовыми чтоб эти слова поисковики читали.

4) Макет крайне тяжелый и сам сайт получится тоже крайне тяжелым! поэтому нужно сверстать и сделать с применением способа благодаря которому сайт получился легким и грузится будет легко даже при слабом Интернете!.

5) кроссбраузерность IE6, IE7, Firefox 3, Opera 9, Сафари, Google Chrome

6) валидность Хтмл http://validator.w3.org/

7) FireFox меню Инструменты Консоль ошибок. чисто без проблем

8) Одинаковый вид сайта во всех браузерах

9) Верстать на дивах,

10) Сайт должен быть широким на всю ширину экрана, наверно это называется РЕЗИНОВЫЙ САЙТ.

11) Постарайтесь пожалуйста постараться по возможности сделать чтоб сайт был не очень длинный по вертикали, чтоб прокруткой приходилось пользоваться как можно меньше. чтоб для заполнения формы на главной не надо было прокручивать сайт.

12) на сайте сейчас есть кнопки , эти кнопки нужны все, только нет кнопок НОВОСТИ, СТАТЬИ, ГОСТИВАЯ, скажите вы сможете нам их добавить в виде кнопок? добавить наверно лучше в верхнее меню.

13) добавление страничек и кнопок на сайт происходит из админки хост кмс надо сделать так чтоб в будущем мы сами могли добавить новую страничку на сайт и при добавлении сами могли выбрать в каком меню разместить кнопку на эту страничку в верхнем или в нижнем.

14) Пожалуйста грамотно создайте код страничек, код страниц должен быть правильным с точки зрения SEO чтоб информация в коде была хорошо доступна для поисковиков! (ибо сталкивались с горе верстальщиками что текст в коде ни один поисковик немог прочесть)

15) Логотип на шапке должен быть ссылкой на главную страничку.

16) после окончания работ удалите у себя все элементы нашего дизайна чтобы ни кого небыло наших элементов и никому их пожалуйста надавайте.

17) После окончания работ проверяем и даем на доработку всякие мелочи замеченные нами.

18) Настройка писем уведомление админа о комментариях на сайте, о новой записи в гостевой, письмо с обратной связи админу , - нужно настроить нужного вида.

19) В коде страничек недолжно быть ни одного упоминания о названии движка.

20) Визуальное сравнение с дизайном с помощью полупрозрачного слоя...