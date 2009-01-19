Требуются небольшие доработки для сайта компании

$5
HTML-версткаЗавершен4 заявки157 просмотров
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Требуется сделать, чтобы пункты меню всех страницах сайта выделялись.

В связи с этим срочно нужен html-кодер, который внесёт изменения в файл стилей и основную страницу шаблона, не нарушив его структуру.

Файлы предоставлю.

Особенности - кроссбраузерность и оперативность.

15 лет назад
da_best
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень быстро внёс требуемые изменения, помог разобраться, за что ему большое спасибо!
Отличный заказчик! Компетентен, приятен в общении. оплату провел без задержек!
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