Верстка одной страница

Нужно сверстать сайт с использованием php, что бы шапка сайта была в своем файле, тело в своем и т.д., дизайн в приложенном файле. Панель администрирования не нужна.Логотип необходимо подогнать под цвет сайта. Без портфолио не пишите! После ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка должна быть ЦСС и отвечать некоторым требованиям в плане СЕО оптимизации. Стучите в асю
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте Есть два шаблона, в PSD. Требуется сверстать один шаблон под CMS Netcat, второй - под ABO.CMS. Прошу писать исполнителей, имеющих опыт верстки именно под эти CMS. Шаблоны и ТЗ вышлю выбранным исполнителям. Верстка в дивах, кроссбраузерность и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Надо установить примерно 10 модулей для DLE Причина-лень моя=)) icq 366947794 Дам там список модулей где скачать и т.д Доступ по FTP тоже дам...=) Желательно договориться...HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
-- Только толковым мастерам, знающим hostCMS-- --Сообщайте пожалуйста ЦЕНУ и срок исполнения-- --Рассмотрим все предложения и предложенные варианты-- делать: Новости, статьи, комментарии, гостивая, форма обратной связи, поиск по сайту, подписка на новости- рассылка новостей. 1) Постаратся сделать так чтоб картинки ...Закрыт15 лет назад
Есть PSDшник главной, нужно заверстать. Цены в прошу указывать в ГРН, сроки в днях )).HTML-верстка19 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть дизайн главной страницы и 2 внутренних страницы. Нужно их сверстать под Joomla, т.к. верстка потом будет натягиваться именно на Joomla. Всех, кто знаком с данной CMS, прошу, оставляйте свои предложения.HTML-верстка20 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть шаблон - кривой. Нужно, при сохранении внешнего вида, функционально привести его в соответствие с дефолтным шаблоном DLE 7.5 (я там ничего найти не могу. Все стили переписаны, много не хватает итд. Нужно чтобы "изнутри" он был ...Завершен15 лет назад
Верстка готового макета .psd, под Wordpress 2.7.Закрыт15 лет назад
Есть шаблон в PSD нужно сметать шаблон для CMS TYPO3 Пишите цены и сроки. И оставляйте свои контакты.Закрыт15 лет назад
- $110
-Требуется доработать самописную CMS для сеошника. -Переверстать сайт и наполнить контентом. -Сверстать страничку для еще одного сайта Все исходные материалы предоставляются.Завершен15 лет назад