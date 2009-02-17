lipus

Верстка Лучшая lipus

 
37 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качественная html/css верстка, div'ами, валидно, кроссбраузернно
HTMLCSS
Отзывы заказчиков
autogen
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Верстка сайта.
Кроссбраузерно и качественно. Как и заявлял.
Рекомендую
Ответный отзыв
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
$15
10 баллов
14 лет назад
Верстка HTML
Верстка выполнена качественно, кросбраузерно и со всеми стандартами (как и заказывал). Работа выполнена четко в поставленный срок. Так же, все просьбы были учтены и доработаны. Сотрудничеством доволен ;)
Очень корректный заказчик, задержек с оплатой небыло.
Ответный отзыв
streamsite
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Небольшая верстка (исправление шаблона Joomla)
Очень понравилось сотрудничество. Быстрое, оперативное и качественное исполнение поставленных задач! Рекомендую!
Приятно работать, четко поставленная задача, нет проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Сверстать простую шапку сайта.
Андрей настолько быстро и качественно сверстал шапку, что я не удержался и попросил переверстать его весь сайт. Верстка полностью валидная и кроссбраузерная. Давно я с таким качеством не сталкивался. Очень понравилось работать с Андреем: все быстро, правильно и четко. Вежливый и пунктуальный. Спасибо за работу.
Очень понравилось работать, приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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Genetics
Евгений 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
15 лет назад
Подправить вёрстку для IE6.
Всё сделал быстро и качественно, в наше время это самое важное!
Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
11 отзывов
от $15
нет рейтинга