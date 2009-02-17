Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Кроссбраузерно и качественно. Как и заявлял.
Ответный отзыв
Рекомендую
$15
10 баллов
14 лет назад
Верстка выполнена качественно, кросбраузерно и со всеми стандартами (как и заказывал). Работа выполнена четко в поставленный срок. Так же, все просьбы были учтены и доработаны. Сотрудничеством доволен ;)
Ответный отзыв
Очень корректный заказчик, задержек с оплатой небыло.
$10
10 баллов
15 лет назад
Очень понравилось сотрудничество. Быстрое, оперативное и качественное исполнение поставленных задач! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать, четко поставленная задача, нет проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$30
10 баллов
15 лет назад
Андрей настолько быстро и качественно сверстал шапку, что я не удержался и попросил переверстать его весь сайт. Верстка полностью валидная и кроссбраузерная. Давно я с таким качеством не сталкивался. Очень понравилось работать с Андреем: все быстро, правильно и четко. Вежливый и пунктуальный. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать, приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$10
10 баллов
15 лет назад
Всё сделал быстро и качественно, в наше время это самое важное!
Ответный отзыв
Рекомендую
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11 отзывов
от $15
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