Андрей настолько быстро и качественно сверстал шапку, что я не удержался и попросил переверстать его весь сайт. Верстка полностью валидная и кроссбраузерная. Давно я с таким качеством не сталкивался. Очень понравилось работать с Андреем: все быстро, правильно и четко. Вежливый и пунктуальный. Спасибо за работу.