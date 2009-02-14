Нужно сделать выпадающее меню для фильтров

Надо сделать выпадающее меню, что-то похожее на сайте http://www.intensedebate.com/.

Задача чтобы вместо ссылок выбора сортировки - по названию, цене, рейтингу и т.д.

выводить этот список выпадающим меню - активный выбор показывается, а при нажатии на стрелку появляются все доступные значения.

Такая же штука нужна для вывода списка доступных брендов в фильтре товаров категории, т.е. таких меню несколько на странице.

Интересуют реальные варианты решения, чтобы цвет фона, размер шрифта и прочее настраивалось в css, а также цена и срок.