Нужно сделать выпадающее меню для фильтров

Веб-программированиеЗавершен4 заявки158 просмотров
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Надо сделать выпадающее меню, что-то похожее на сайте http://www.intensedebate.com/.

Задача чтобы вместо ссылок выбора сортировки - по названию, цене, рейтингу и т.д.

выводить этот список выпадающим меню - активный выбор показывается, а при нажатии на стрелку появляются все доступные значения.

Такая же штука нужна для вывода списка доступных брендов в фильтре товаров категории, т.е. таких меню несколько на странице.

Интересуют реальные варианты решения, чтобы цвет фона, размер шрифта и прочее настраивалось в css, а также цена и срок.

15 лет назад
vlad77
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lipus
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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