Добавление ссылок псевдо ЧПУ

Если честно то до конца не верил что задача которую я хотел достичь вообще выполнима. Но исполнитель доказал что если человек профессионал в программировании то ему все по плечу! Работой очень доволен - все было сделано быстро и даже не пришлось многие моменты обьяснять-человек сделал все как раз как я и хотел! В общении вежлив и уложился в им же установленный срок(менее чем за день) хотя я если честно рассчитывал что задание будет выполнено,ввиду его сложности,не меньше чем через 2-3 дня! За работу ставлю 10 баллов из 10. Если понадобится помощь в программировании снова-конечно обращусь к данному специалисту!