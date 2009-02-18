Добавление ссылок псевдо ЧПУ

Веб-программированиеЗавершен5 заявок358 просмотров
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Всем привет!

Проблема такая: Мой сайт Ru-video.net ,на сайте несколько модулей с информацией (фильмы и так далее) НО ссылки на все это дело имеют вид http://www.ru-video.net/index.php?name=News&op=article&sid=10565 (ссылка на категорию и на сам фильм) а хотелось бы чтобы были вида http://ru-video.net/fantastika/34-begushhijj-chelovek-the-running-man-1987-dvdrip.html тоесть псевдо ЧПУ.Желательно чтобы был выбор между старой и новой видами ссылок.Самое главное внимание-чтобы нагрузка была небольшой!

Жду предложений и цены со сроком!

15 лет назад
RUSSIA
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
miraclechernov
США
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов
15 лет назад
$50
1 день
Если честно то до конца не верил что задача которую я хотел достичь вообще выполнима. Но исполнитель доказал что если человек профессионал в программировании то ему все по плечу! Работой очень доволен - все было сделано быстро и даже не пришлось многие моменты обьяснять-человек сделал все как раз как я и хотел! В общении вежлив и уложился в им же установленный срок(менее чем за день) хотя я если честно рассчитывал что задание будет выполнено,ввиду его сложности,не меньше чем через 2-3 дня! За работу ставлю 10 баллов из 10. Если понадобится помощь в программировании снова-конечно обращусь к данному специалисту!
Остались только положительные эмоции после работы с человеком! Задача была ясно сформулирована, с оплатой не каких проблем! Советую.