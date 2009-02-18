Добавление ссылок псевдо ЧПУ

Нужно создать аналогичный проект (http://www.hotel-aurora.com.ua/flash/rus/).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Проблема такая: Мой сайт Ru-video.net ,на сайте несколько модулей с информацией (фильмы и так далее) НО ссылки на все это дело имеют вид http://www.ru-video.net/index.php?name=News&op=article&sid=10565 (ссылка на категорию и на сам фильм) а хотелось бы чтобы были вида http://ru-video.net/fantastika/34-begushhijj-chelovek-the-running-man-1987-dvdrip.html тоесть псевдо ЧПУ.Желательно чтобы был выбор между старой и новой видами ссылок.Самое главное внимание-чтобы нагрузка была небольшой!
Жду предложений и цены со сроком!
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