Нужно создать генератор сателлитов

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок244 просмотра
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Нужно создать генератор сателлитов, на пример скрипта vipbablo.ru

15 лет назад
lovesan9
Volkov Alex 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад