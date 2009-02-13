Интеграция ICQ history в CRM

Доброе время суток!

На данный момент оцениваю техническую возможность реализации, сроки и стоимость

Начало непосредственно работы (в случае ее технически осуществимой) планируется на конец марта - начала апреля

Суть задачи:

Есть CRM система, в которой заведены клиенты и указаны их контактные данные (в том числе ICQ)

Необходимо что бы вся переписка, которая ведется с определенного(x) ICQ с клиентами фиксировалась в CRM

Установка на компьютеры пользователей специально разработанных/модифицированных клиентов - неприемлемо

Так же хотелось бы избежать часто возникающих проблем с ICQ связанных с экспериментами AOL по отключению альтернативных клиентов

Платформа на которой работает CRM - Windows 2008 Server Web Edition, IIS7, ASP.NET 3.5, MS SQL Server 2008

Жду ваших комментариев.

С уважением,

Сергей

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