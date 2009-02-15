Несколько задач для хорошего спеца по джумла

Нужно выполнить несколько простеньких задач. НО Нужен именно специалист а не новичок чтобы не терять много времени и специалист получил нормальные деньги за пол часа работы.

Бюджет 900р

Задачи повторяю простейшие (Добавить 2 баннера, отредактировать ссылки, добавить простейший плеер с двумя кнопками который проигрывает 1 трек) На подобии : www.sohorooms.ru - справа внизу - не правда ли простейший ? Или как на dj-school.ru

Работа без предоплаты, после выполнения, тем более что работы от силы на пол часа.

Всем спасибо.