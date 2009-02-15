Несколько задач для хорошего спеца по джумла

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки182 просмотра
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Нужно выполнить несколько простеньких задач. НО Нужен именно специалист а не новичок чтобы не терять много времени и специалист получил нормальные деньги за пол часа работы.

Бюджет 900р

Задачи повторяю простейшие (Добавить 2 баннера, отредактировать ссылки, добавить простейший плеер с двумя кнопками который проигрывает 1 трек) На подобии : www.sohorooms.ru - справа внизу - не правда ли простейший ? Или как на dj-school.ru

Работа без предоплаты, после выполнения, тем более что работы от силы на пол часа.

Всем спасибо.

15 лет назад
SkyLimit
Limit 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Spich
56 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Все было выполнено четко и качественно. Рекомендую данного специалиста.
"Простенькие задачки" на пол-часа, заняли восемь часов времени и переросли в массу дополнительных задач. Затем было сказано ждем директора и парень пропал. На вопрос об оплате - просто тупое молчание, никаких ответов. Мне кажется парень чужими ручками поправляет своё благосостояние. Его ICQ 372049979. Выводы делайте сами конечно, но я не советую с ним работать.