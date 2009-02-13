Разработка партнерки

Требуется разработать копию сайта

http://skytraf.com/

Сроки не столь важны как качество.

И эту партнерку привязать соответственно к моему сайту по продаже фильмов.

Он написан на ДЛЕ, прекрасно работает и его делать не нужно.

Ваша цена, сроки и почему именно вы.