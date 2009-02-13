Полная настройка Битрикса

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить битрикс под мои нужды,+ верстка и натяжка на скрипт.

15 лет назад
9043280
Артем 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
intop
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$50
1 день
В течение полутора часа, настроил и подправил код под мои нужды!Постоянным клиентам делает очень хорошие скидки, так же постоянным клиентам, делает в рассрочку! Просто супер!
Все хорошо, оплачено в срок