Полная настройка Битрикса

Нужно создать всплывающий просмотр фотографий как здесь good-m.ru/shtori/ из заданной категории
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Настроить битрикс под мои нужды,+ верстка и натяжка на скрипт.
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