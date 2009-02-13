Модуль рассылки инвайтов по контатам пользователя

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Необходим модуль(и) позволяющие рассылать инвайты по контактам пользователя (извлекаемым из учетной записи мейла, мессенджера)

Яркий пример того, что требуется – система инвайтов Twitter`а, которая заключается в следующем:

1. пользователь указывает свой логин и пароль на gmail.com

2. система осуществляет выборку адресов и предлагает рассылку инвайтов по указанным адресам

3. пользователь корректирует выборку (крыжит нужных пользователей)

4. осуществляется рассылка инвайтов от лица пользователя (рассылку осуещствляет twitter)

Соответственно необходим аналогичный модуль (желательно) для всех распространенных мейлов и мессенджеров

Уточнение алгоритма:

Уточняю алгоритм (примерный):

1. админом задается текст инвайта + ссылка (которые закладываются в письмо)

2. юзер нажимает на кнопку - разослать инвайты

3. выбирает нужную систему мейла/мессенджера (к примеру - mail.ru)

4. вводит логин-пас (vasya, 123456)

5. выдает список его контактов (из книги, писем) (из ящика [email protected])

6. юзер выбирает кому слать/кому не слать

7. возможно редактирует текст инвайта

8. жмет - отрпавить

15 лет назад
mitrich
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад