Интеграция VOC++ и Joomla 1.0.x

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка110 просмотров
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Требуется интеграция Joomla и VOC++

ТЗ вышлю лично

пишите в асю 267173

цену говорите сами только не очень большую в пределах допустимого

Joomla
15 лет назад
tester88
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад