Исправить косяк в битриксе.

$15
Веб-программированиеЗавершен3 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В битриксе заменили файл HEADER.PHP, после чего сайт перестал работать. Надо испрвить. дам доступ по ftp.

15 лет назад
arikon1
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
xsite
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$15
1 день
Быстро, качественно, профессиоанльно.
Четкая задача, быстрая оплата.
  • Похожие заказы

  • Сделать просто пример баннера как на сайте.

    Сделать просто пример баннера как на сайте... http://prison-break.ucoz.ru/ вверху самом который при наведении раскрывается. от Вас нужен код рабочий - фон видимого баннера xxxxxx, сперва иконка идет 16x15 потом текст ( потом выравнивае по правой стороне ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Срздание информеров валюты

    Вобщем так. Есть сайт http://finance.i.ua там есть информеры валют, нужно сделать тоже самое и на моем сайте http://ukr-firma.com/currency вот тут таблица уже есть и тоже надо будет сделать страничку ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт покупки игровой валюты

    $60

    Добрый вечер есть сайт _http://dealer.zxs.ru/ сюда нужно прикрутить онлайн продажу игровой валюты через вебмани (вмр,вмз,вме,вму) -есть персональный атестат.(если есть возможность прикрутить ещё систему оплаты, то гуд) Есть дилерка, через дилерку можно переводить платину ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Модуль аутентификации на .Net (ASP.NET)

    $380

    Пока прошу только оценить стоимость. Необходимо сделать модуль (лучше отдельную сборку с методами) аутентификации пользователей. Под аутентификацией понимается регистрация, авторизация, напоминание пароля, проектирование базы данных под модуль. База данных - MS SQL 2008. Сам модуль ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка компонента киноархив для Joomla

    Имеется недоделанный компонент под названием Киноархив (для Joomla) Как я понимаю на данный момент последняя версия - это 5-ая бетта http://joomlaforum.ru/index.php/topic,46279.msg249777.html#msg249777 Но работы по нему идут медленно. Лично меня интересует решение проблемы почему он не вписывается сейчас мой ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен движок хостинг блогов

    Нужен движек хостинг блогов. Оптимизированый под поисковики с возможностью ставится как на под домен так и в корень. Минимальные нагрузки на сервер! Приветствуются сделанные работы (показать пример) Фришные или нуленные не предлагать (все пересмотрено)

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка сайта

    Есть сайт http://cyberlife.com.ua стоит на движке ДЛЕ 7 нуленый !Есть определенное количество модулей которые уже прикрепили к сайту но не прикрепили к шаблону ! Вот как бы и все задание прикрепить модули к шаблону ! Писать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поковыряться в MFH v1.2 (статус бар)

    $50

    Нужно переделать работу прогресс бара либо исправить текущий - при загрузке файла он не показывает как файл подгружается. Так же исправить флеш аплоадер, в эксплорере он отказывается работать выдается ошибка яваскрипт. http://finfile.ru/?setskin=blue

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад