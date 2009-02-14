Исправить косяк в битриксе.

Сделать просто пример баннера как на сайте... http://prison-break.ucoz.ru/ вверху самом который при наведении раскрывается. от Вас нужен код рабочий - фон видимого баннера xxxxxx, сперва иконка идет 16x15 потом текст ( потом выравнивае по правой стороне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В битриксе заменили файл HEADER.PHP, после чего сайт перестал работать. Надо испрвить. дам доступ по ftp.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть некий скрипт его нужно доработать!! создать страницу регистрации и немного добавить функций!! подробносьти в личьке только!!Завершен15 лет назад
Вобщем так. Есть сайт http://finance.i.ua там есть информеры валют, нужно сделать тоже самое и на моем сайте http://ukr-firma.com/currency вот тут таблица уже есть и тоже надо будет сделать страничку ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $60
Добрый вечер есть сайт _http://dealer.zxs.ru/ сюда нужно прикрутить онлайн продажу игровой валюты через вебмани (вмр,вмз,вме,вму) -есть персональный атестат.(если есть возможность прикрутить ещё систему оплаты, то гуд) Есть дилерка, через дилерку можно переводить платину ...Завершен15 лет назад
- $380
Пока прошу только оценить стоимость. Необходимо сделать модуль (лучше отдельную сборку с методами) аутентификации пользователей. Под аутентификацией понимается регистрация, авторизация, напоминание пароля, проектирование базы данных под модуль. База данных - MS SQL 2008. Сам модуль ...Завершен15 лет назад
Имеется недоделанный компонент под названием Киноархив (для Joomla) Как я понимаю на данный момент последняя версия - это 5-ая бетта http://joomlaforum.ru/index.php/topic,46279.msg249777.html#msg249777 Но работы по нему идут медленно. Лично меня интересует решение проблемы почему он не вписывается сейчас мой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен движек хостинг блогов. Оптимизированый под поисковики с возможностью ставится как на под домен так и в корень. Минимальные нагрузки на сервер! Приветствуются сделанные работы (показать пример) Фришные или нуленные не предлагать (все пересмотрено)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Реализация на Wowza или FMS. Можно заюзать flow player. Примерное ТЗ в атаче. Ваша цена-сроки-ссылки на подобные работы в комментариях к проекту! Дизайн готов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть сайт http://cyberlife.com.ua стоит на движке ДЛЕ 7 нуленый !Есть определенное количество модулей которые уже прикрепили к сайту но не прикрепили к шаблону ! Вот как бы и все задание прикрепить модули к шаблону ! Писать ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужно переделать работу прогресс бара либо исправить текущий - при загрузке файла он не показывает как файл подгружается. Так же исправить флеш аплоадер, в эксплорере он отказывается работать выдается ошибка яваскрипт. http://finfile.ru/?setskin=blueВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад