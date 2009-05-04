Модуль аутентификации на .Net (ASP.NET)

Имеется недоделанный компонент под названием Киноархив (для Joomla) Как я понимаю на данный момент последняя версия - это 5-ая бетта http://joomlaforum.ru/index.php/topic,46279.msg249777.html#msg249777 Но работы по нему идут медленно. Лично меня интересует решение проблемы почему он не вписывается сейчас мой ...
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Пока прошу только оценить стоимость. Необходимо сделать модуль (лучше отдельную сборку с методами) аутентификации пользователей. Под аутентификацией понимается регистрация, авторизация, напоминание пароля, проектирование базы данных под модуль. База данных - MS SQL 2008. Сам модуль должен быть спроектирован таким образом, что бы выдержать большой поток посетителей. Так же необходима легкое встраивание в общую систему и легкое изменение шаблонов отображения. Плюсом будет если это будет отдельный контрол. Поля форм пока не определены
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