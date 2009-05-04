Модуль аутентификации на .Net (ASP.NET)

Пока прошу только оценить стоимость. Необходимо сделать модуль (лучше отдельную сборку с методами) аутентификации пользователей. Под аутентификацией понимается регистрация, авторизация, напоминание пароля, проектирование базы данных под модуль. База данных - MS SQL 2008. Сам модуль должен быть спроектирован таким образом, что бы выдержать большой поток посетителей. Так же необходима легкое встраивание в общую систему и легкое изменение шаблонов отображения. Плюсом будет если это будет отдельный контрол. Поля форм пока не определены