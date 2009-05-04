Модуль аутентификации на .Net (ASP.NET)

$380
Веб-программированиеЗавершен7 заявок259 просмотров
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Пока прошу только оценить стоимость. Необходимо сделать модуль (лучше отдельную сборку с методами) аутентификации пользователей. Под аутентификацией понимается регистрация, авторизация, напоминание пароля, проектирование базы данных под модуль. База данных - MS SQL 2008. Сам модуль должен быть спроектирован таким образом, что бы выдержать большой поток посетителей. Так же необходима легкое встраивание в общую систему и легкое изменение шаблонов отображения. Плюсом будет если это будет отдельный контрол. Поля форм пока не определены

15 лет назад
one_day_life
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$380
14 дней
Сергей - очень хороший исполнитель. Все сделал быстро и качественно. Так же выступил консультантом по выбранной технологии. Советую всем иметь с ним дело.
Впечатления от сотрудничества - положительные. Четкое ТЗ (что в наше время достаточно большая редкость) Своевременная оплата Приятный в общении человек лояльность к срокам (в процессе работы пришлось уехать на некоторое время, Дмитрий вошел в положение, за что ему отдельное спасибо) советую поработать с профессионалом в своем деле :)
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