Поковыряться в MFH v1.2 (статус бар)

=) Обновление заказа, который сам вбиваешь в админке, выходит ошибка Mysql, попробовать исправить =) Убрать у новостей счетчик просмотров =) Товары аналоги =) При отправке сообщений по форме вопросов, указывать, что неверно набран номер (если он ...
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