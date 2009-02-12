Доработка OS Commerce + модуль мп3 on-line

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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=) Обновление заказа, который сам вбиваешь в админке, выходит ошибка Mysql, попробовать исправить

=) Убрать у новостей счетчик просмотров

=) Товары аналоги

=) При отправке сообщений по форме вопросов, указывать, что неверно набран номер (если он неверно набран) ( форму вопросов можно посмотреть, нажав на любой товар на сайте http://www.musicalive.ru/)

=) Сделать жирным шрифтом подразделы каталога

=) Добавить функцию, чтобы можно было подгружать мп3 и инструкции к товарам, мп3 с прослушиванием в режиме on-line

=) В админке при просмотре заказов, видно было какой товар заказали, а не только сумму заказа

=) Подогнать цвет, вместо красного на главной

=) Комментариеи к заказу на накладной

=) Чтобы не требовал сайт регистрации у гостей при длительном просмотре сайта.

=) При самостоятельном добавлении дополнительных товаров к заказу через админку, нужно окошко перегружать, исправить ошибку

=) Загрузить картинку извините, изображение товара временно отсутствует, если нет картинки на товар

=) Мобильный телефон клиента в админке, чтобы был виден

Сайт Musicalive.ru.

15 лет назад
Vandroiy
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
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