Доработка классов DLE

$20
Веб-программированиеЗавершен4 заявки155 просмотров
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Добрый день, необходимо доработать классы DataLife

15 лет назад
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Zeox
Bee John 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Из многих программистов предпочитаю работать именно с Zeox. Отличный, думающий программист, который не просто делает свою работу, а решает задачи так, чтобы реализация была действительно на максимальном уровне. Подход к работе более чем профессиональный. Выполнил проект ранее оговоренного срока. А также хотел бы отметить поддержку в виде консультаций по освоению работы модуля для меня, оперативные и грамотные ответы на возникающие вопросы. Рекомендую как ответственного программиста.
Долгое время работаю с этим заказчиком. Всегда четко описанное ТЗ и моментальная оплата, после демонстрации результата. Всегда на связи, что очень помогает решать, возникающие вопросы. Всем рекомендую и буду рад продолжению нашего сотрудничества.
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