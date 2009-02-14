Доработка классов DLE

Есть определённый сайт для объявлений , необходимо создать интерфейс для управления своими объявлениями в личном кабинете как с полным функционалом , так и с ограниченными возможностями ,На сайте нет никаких ограничений (картинки ,коды ,шрифты) Публикация ...
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Добрый день, необходимо доработать классы DataLife
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