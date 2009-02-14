Доработка классов DLE

Из многих программистов предпочитаю работать именно с Zeox. Отличный, думающий программист, который не просто делает свою работу, а решает задачи так, чтобы реализация была действительно на максимальном уровне. Подход к работе более чем профессиональный. Выполнил проект ранее оговоренного срока. А также хотел бы отметить поддержку в виде консультаций по освоению работы модуля для меня, оперативные и грамотные ответы на возникающие вопросы. Рекомендую как ответственного программиста.