Доработка имеющегося приложения для FMS2.

Имеется работающее приложение - чат между пользователями.

Серверная часть - Flash Media Server 2

Клиент - flash, написанный на Flex3

Задача - надо найти и исправить ошибку, из-за которой клиентская программа обрушивает браузер при входе в программу. Проблема есть у большого кол-ва народа, но у многих ее нет. И у тех у кого она есть, иногда могут зайти с N-го раза.

Если нам понравится работать, то привлечем к другим доработкам этой и других программ.

Обязательное требование - не использовать тот код, который мы дадим в других проектах и распространять его любым способом.