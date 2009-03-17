Создание сайта на основе дизайна и верстки

$500
Веб-программированиеЗавершен22 заявки332 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ прилагается.

Дизайн, верстка - готовы.

Бесплатные движки не рассматриваем.

Адекватно оценивайте сроки и есть требование - не заболевать в момент сдачи проекта.

15 лет назад
AdLENA
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранный исполнитель
VistaSolutions
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$400
10 дней
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