Исправить кодировку при сохранении данных в MySQL

Требуется помощь для доработки сайта.

Сайт написан на php+mysql+ajax+java. Часть данных сохраняется в базу корректно (Ru+En), но часть сохраняется вот в таком виде, причёт только русский текст:

%u0432%u0430%u0440 %u0432%u043E

На латинице всё работает корректно.

Кодировка сайта и базы cp1251, но где то в скриптах, кодировка меняется на некорректную.

Помогите разобраться в данной проблеме.

Проблема пустековая, но доставляет массу неудобств.

Интересует сроки выполнения и цена.