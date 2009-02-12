Исправить кодировку при сохранении данных в MySQL

$10
Веб-программированиеЗавершен12 заявок261 просмотр
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Требуется помощь для доработки сайта.

Сайт написан на php+mysql+ajax+java. Часть данных сохраняется в базу корректно (Ru+En), но часть сохраняется вот в таком виде, причёт только русский текст:

%u0432%u0430%u0440 %u0432%u043E

На латинице всё работает корректно.

Кодировка сайта и базы cp1251, но где то в скриптах, кодировка меняется на некорректную.

Помогите разобраться в данной проблеме.

Проблема пустековая, но доставляет массу неудобств.

Интересует сроки выполнения и цена.

MySQL
15 лет назад
WebSam
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
stu
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Спасибо, за помощь. Проблема решена.
ser_kurov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо за помощь. Всё прошло на 5 баллов. Сергей помог за очень короткий срок. Честно говоря не ожидал, что так всё быстро будет работать. Ещё раз спасибо за помощь. С уважением Александр.
Оплата вовремя. Приятное сотрудничество.