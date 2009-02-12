Работа для программиста PHP, Mysql, Ajax

$100
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок210 просмотров
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Написать/дописать несколько скриптов для интернет-магазина (меню, каталог товара, корзину)

PHPMySQLAjax
15 лет назад
OlegVM
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад