Работа для программиста, знающего flash

$1000
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок276 просмотров
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Требуется человек, который хорошо умеет программировать (flash, php, mysql), который сможет декомпилировать флэшку, и разобраться в коде

15 лет назад
kazimov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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