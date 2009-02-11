Модуль "Новинки" для Shop-Script

Нужен готовый модуль "Новинки" для магазина Shop-Script с подробно расписанной установкой, как, что и куда.

Требования: возможность выводить товары в две колонки, возможность указания бесконечной даты (напр. новинки за последние 365 дней), разбиение на страницы с указанием кол-ва позиций на одну страницу.

Сроки не критичны. Цены в личку.