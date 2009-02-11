Нужно обновить плеер для интернет-радиостанции clubberry.fm. Текущую версию вы можете посмотреть на сайте (http://clubberry.fm), что нужно добавить: - Возможность выбора битрейта потока из плеера - Скролл при пролистывании списка каналов (скоро добавятся еще 3, скролл есть и ...
Скрипт, выводящий название трека из потока IceCast
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет-радио clubberry.fm нужен PHP-скрипт, который будет парсить страничку статуса IceCast-сервера, забирать оттуда имя исполнителя и название трека и выводить его.
Существующий скрипт глючит и часто выдает всякую фигню, можете исправить его или написать новый. Если у вас уже есть готовый скрипт - готов купить его после проверки работоспособности.
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