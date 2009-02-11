Скрипт, выводящий название трека из потока IceCast

Для интернет-радио clubberry.fm нужен PHP-скрипт, который будет парсить страничку статуса IceCast-сервера, забирать оттуда имя исполнителя и название трека и выводить его.

Существующий скрипт глючит и часто выдает всякую фигню, можете исправить его или написать новый. Если у вас уже есть готовый скрипт - готов купить его после проверки работоспособности.