Скрипт, выводящий название трека из потока IceCast

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Для интернет-радио clubberry.fm нужен PHP-скрипт, который будет парсить страничку статуса IceCast-сервера, забирать оттуда имя исполнителя и название трека и выводить его.

Существующий скрипт глючит и часто выдает всякую фигню, можете исправить его или написать новый. Если у вас уже есть готовый скрипт - готов купить его после проверки работоспособности.

15 лет назад
golovlev
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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