Скрипты для рассылки писем

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок238 просмотров
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Необходимо постоянно рассылать несколько тысяч писем. (но я - НЕ спамер).

Существует специальный софт, но я с ним не знаком.

Необходимо предложить решение по множественной рассылке писем адресатом и не быть забаненным.

Жду варианты решения вопроса И ЦЕНЫ.

15 лет назад
DaliMersault
Вв 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва