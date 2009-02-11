Древовидное меню для Jaws CMS

Google Earth - разыскивается специалист. Создан KML файл с данными по нашим объектам для google map ( http://www.divingfinder.com/divesitemap/ ) Нужно все устроить так, что бы это все было подготовлено к показу в www.earth.google.com/ocean/ хороший пример ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать gadget древовидного меню для Jaws CMS «http://www.jaws-project.com/»
Пример меню как здесь «http://jquery.bassistance.de/treeview/demo/»
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