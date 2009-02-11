Работа для разработчика ASP.NET

$500
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок445 просмотров
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Требуется разработчик ASP.NET на разовую работу по созданию сайта. Предоплата после выполнения тестового задания.

Срок выполнения - 1 мес.

15 лет назад
TristanMark
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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