Работа для специалиста Google Earth

Google Earth - разыскивается специалист.

Создан KML файл с данными по нашим объектам для google map ( http://www.divingfinder.com/divesitemap/ )

Нужно все устроить так, что бы это все было подготовлено к показу в www.earth.google.com/ocean/ хороший пример - dive spots, shipwrecks/ Нужно что бы в гуглземле на общей карте стояла наша дата. как сейчас стоит у конкурентов ( dive spots, shipwrecks). для этого нужно разобраться с их системой и все подготовить для подачи заявки.

Все переговоры - общения (если они будут нужны) разумеется берем на себя. Задача разобраться и подготовить необходимое.

Не обязательно иметь предыдущий опыт (понятно, что это большая редкость). Главное иметь возможность и желание во всем разобраться.