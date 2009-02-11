Страховой портал

$4000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок638 просмотров
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Разработка интернет-портала с функциями интернет-магазина.

Требования к разработчикам:

1. Уверенное знание языка программирования, на котором планируете реализовывать проект.

2. Хорошее знание БД, которую будете использовать в проекте.

3. Понимание принципов построения архитектуры для крупных проектов с высокой нагрузкой.

4. Практическое применение объектно-ориентированного программирования.

5. Практическое применение паттернов проектирования.

Если у вас в портфолио имеется аналогичный проект, это будет большим плюсом для вас.

Основные требования к интернет-порталу представлены, в прикрепленном файле.

От вас необходимо:

1. Язык программирования, почему вы его выбрали.

2. Если планируете использовать какую-нибудь cms или cmf, то также хотелось бы услышать почему.

3. Оцените приблизительно стоимость и сроки реализации интернет-портала, помодульно.

Имеется более детальное описание системы, верстка.

Текущая реализация: http://test.sibso.ru

Похожая реализация системы в целом: http://www.prostrahovanie.ru.

Похожая реализация системы калькуляторов: http://www.reso.ru/Retail/Motor/Calculator/

Писать лучше в личку, либо email.

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15 лет назад
kivilev
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
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