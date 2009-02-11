Страховой портал

Требуется доработка магазина: - доработка текущего Импорт товаров из CSV (сейчас работает криво и сложновато) - написание модуля для поиска и подбора товара - автоматический бэкап - автоматическая работа со старыми ценами, новинками, лидерами продаж - и т.д. Нужен человек ответственный, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка интернет-портала с функциями интернет-магазина.
Требования к разработчикам:
1. Уверенное знание языка программирования, на котором планируете реализовывать проект.
2. Хорошее знание БД, которую будете использовать в проекте.
3. Понимание принципов построения архитектуры для крупных проектов с высокой нагрузкой.
4. Практическое применение объектно-ориентированного программирования.
5. Практическое применение паттернов проектирования.
Если у вас в портфолио имеется аналогичный проект, это будет большим плюсом для вас.
Основные требования к интернет-порталу представлены, в прикрепленном файле.
От вас необходимо:
1. Язык программирования, почему вы его выбрали.
2. Если планируете использовать какую-нибудь cms или cmf, то также хотелось бы услышать почему.
3. Оцените приблизительно стоимость и сроки реализации интернет-портала, помодульно.
Имеется более детальное описание системы, верстка.
Текущая реализация: http://test.sibso.ru
Похожая реализация системы в целом: http://www.prostrahovanie.ru.
Похожая реализация системы калькуляторов: http://www.reso.ru/Retail/Motor/Calculator/
Писать лучше в личку, либо email.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОСТАВИТЬ ПОСТ, ПРОЧИТАТЬ ЕЩЕ РАЗ ОПИСАНИЕ и ТЗ!
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