Поиск по файлу txt

$5
Веб-программированиеЗавершен10 заявок404 просмотра
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Предположим имеется файл cat.txt

Одна строчка в текстовом файле примерно такого вида:

1 ** 2 ** 3 ** 4 ** 5 ** 6 ** 7 ** 8 ** 9 ** 10 ** 11

где 1,2, 3.... это данные

в общем то нужно через форму искать и выводить резуьтаты по определённым в тз критериям + разбмение страниц и использование modреврайт.

по сути получается неск. файлов:

cat.txt (информация)

conf.php (неск. настроек)

search.php (скрипт поиска\вывода)

index.html (форма)

.htaccess (мод)

вроде всё просто, при наличии головы программиста реализовать можно за час (не учитывая времени на осмысление ТЗ ), соответственно предлагаю начальный бюджет в 5 WMZ (имеете полное право оспорить, выслушаю с удовольствием :)

ТЗ выкладываю, всё разжёвано (почти всё, позже дополню, но это будет незначительная информация)

Предложения скрыты, можете ругаться матом, разрешаю, хотя ставка 5 wmz\час по-момему вполне адекватна.

Да, минимальным ставкам от 1wmz уделяю особое внимание )) Совсем бесплатно предлагать сделать не нужно, так не интересно, уж больно хочется мне дать кому-нить денег и написать хороший отзыв ))

15 лет назад
webdesigner
Александр 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
mrGremlin
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Алексей замечательно выполнил поставленную в ТЗ задачу, реализовав абсолютно "с нуля" скрипт с уникальной логикой. Отличный программист, не просто делающий свою работу, а решающий задачи на высоком уровне. Рекомендую как хорошего специалиста по созданию программных решений. Работой очень доволен!
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