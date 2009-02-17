Поиск по файлу txt

Предположим имеется файл cat.txt

Одна строчка в текстовом файле примерно такого вида:

1 ** 2 ** 3 ** 4 ** 5 ** 6 ** 7 ** 8 ** 9 ** 10 ** 11

где 1,2, 3.... это данные

в общем то нужно через форму искать и выводить резуьтаты по определённым в тз критериям + разбмение страниц и использование modреврайт.

по сути получается неск. файлов:

cat.txt (информация)

conf.php (неск. настроек)

search.php (скрипт поиска\вывода)

index.html (форма)

.htaccess (мод)

вроде всё просто, при наличии головы программиста реализовать можно за час (не учитывая времени на осмысление ТЗ ), соответственно предлагаю начальный бюджет в 5 WMZ (имеете полное право оспорить, выслушаю с удовольствием :)

ТЗ выкладываю, всё разжёвано (почти всё, позже дополню, но это будет незначительная информация)

Предложения скрыты, можете ругаться матом, разрешаю, хотя ставка 5 wmz\час по-момему вполне адекватна.

Да, минимальным ставкам от 1wmz уделяю особое внимание )) Совсем бесплатно предлагать сделать не нужно, так не интересно, уж больно хочется мне дать кому-нить денег и написать хороший отзыв ))