Поиск по файлу txt

Задача стоит по созданию объектно ориентированного по\скрипта, работающего на стороне сервера. Нужно создать мультипоточный прокси чеккер, с разпараллеливанием процессов, запускающегося по крону + веб морда. Рабочие процессы: краулер-граббер чеккер прокси речеккер отобранных экспорт (списка в отдельную папку, фтп, емейл) Возможность запускать несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предположим имеется файл cat.txt
Одна строчка в текстовом файле примерно такого вида:
1 ** 2 ** 3 ** 4 ** 5 ** 6 ** 7 ** 8 ** 9 ** 10 ** 11
где 1,2, 3.... это данные
в общем то нужно через форму искать и выводить резуьтаты по определённым в тз критериям + разбмение страниц и использование modреврайт.
по сути получается неск. файлов:
cat.txt (информация)
conf.php (неск. настроек)
search.php (скрипт поиска\вывода)
index.html (форма)
.htaccess (мод)
вроде всё просто, при наличии головы программиста реализовать можно за час (не учитывая времени на осмысление ТЗ ), соответственно предлагаю начальный бюджет в 5 WMZ (имеете полное право оспорить, выслушаю с удовольствием :)
ТЗ выкладываю, всё разжёвано (почти всё, позже дополню, но это будет незначительная информация)
Предложения скрыты, можете ругаться матом, разрешаю, хотя ставка 5 wmz\час по-момему вполне адекватна.
Да, минимальным ставкам от 1wmz уделяю особое внимание )) Совсем бесплатно предлагать сделать не нужно, так не интересно, уж больно хочется мне дать кому-нить денег и написать хороший отзыв ))
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно два человека для написания модулей для дле. Работу нужно сделать до вечера В личку не писать аська 7765390Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Задача: Запрограмировать развлекательный веб-портал; В Техническом задании представлена часть задания, а именно один из будующих разделов; Подробности в ТЗ; Дизайн не нужен, нужна только вёрстка всех страниц+программирование; Требования: - Портфолио и положительные отзывы, являются необходимыми требованиями для успешного прохождения ...Закрыт15 лет назад
Работы для специалиста максимум на 5 мby необходимо переписать функцию на ява скрипт расчет в wmz (max 5 wmz) предложение актуально в течении часаВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Сайт www.snaker-spb.ru нужно поставить форум vBulletin и интегрировать с joomlaЗавершен15 лет назад
- $150
Нужно спарсить инфу с картинками с восьми интернет - магазинов и вставить ее в мой. Детальнее - в разговоре. Пишите на ящик или стучите в асю.Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Что должен делать скрипт: 1.в скрипте должно быть поле для базы сайтов на движке DLE 2.скрипт должен подключаться к сайтам и вытаскивать список категорий 3.Сохранять список всех категорий в txt файл на сервере 4. уникализировать файл с категориями(удалять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Преобрёл несколько флешных шаблонов для сайта, но русский текст он не воспринимает. требуется заставить его понимать русский текст из tfile_main.xml сохраненного как UTF-8 (всего будет 5 похожих друг на друга шаблонов) исходники на всё имеютсяВеб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброе время суток всем! Требуется создать небольшое Flash intro для сайта IT компании Задача: Представить услуги компании Заинтриговать посетителя (сайт будет запущен в работу через 6-9 месяцев, все это время там будет ...Завершен15 лет назад
- $150
Детали в файле. Необходима модернизация (список необходимых улучшений приложен к проекту) PHP-скриптов (БД MySQL). Модернизация необходима для скриптов следующего проекта: http://www.weblancer.net/projects/90750.html (программист, который изначально писал код, не смог продолжить работу) -- по указанной ссылке можно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад