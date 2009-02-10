Модернизация скриптов админки клиента и админа

Детали в файле. Необходима модернизация (список необходимых улучшений приложен к проекту) PHP-скриптов (БД MySQL). Модернизация необходима для скриптов следующего проекта: http://www.weblancer.net/projects/90750.html (программист, который изначально писал код, не смог продолжить работу) -- по указанной ссылке можно ознакомиться с сутью того, что было уже сделано. Если каких либо деталей не хватает для принятия решения о возможности сотрудничества с нами -- пишите в личку.