Модернизация скриптов админки клиента и админа

$150
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Детали в файле. Необходима модернизация (список необходимых улучшений приложен к проекту) PHP-скриптов (БД MySQL). Модернизация необходима для скриптов следующего проекта: http://www.weblancer.net/projects/90750.html (программист, который изначально писал код, не смог продолжить работу) -- по указанной ссылке можно ознакомиться с сутью того, что было уже сделано. Если каких либо деталей не хватает для принятия решения о возможности сотрудничества с нами -- пишите в личку.

15 лет назад
xbsmedia
Иван 
40 летГрузия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад