Всплывающие подсказки для картинок

Веб-программированиеЗавершен5 заявок243 просмотра
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Не все так просто как кажется на первый взгляд.

1. подсказки должны появляться в определенном месте на странице сайта,

2. Быть определенного размера

3. Содержать как текст так и картинки

4. Ну и одинаково выглядить во всех браузерах само собой

15 лет назад
RWCompany
Дмитрий 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
день назад
15 лет назад
$70
2 дня
Работа сделана в срок. На высшем уровне, все недочеты переделаны в течении нескольких минут, добавлены элементы дизайна. Одним словом профессианал знающий свое дело. Респект и +10
Еще жду оплату за сделанную работу. Кстати вот отзыв полученный за нее: http://usbteam.110mb.com/review.htm Заказчик пропал. При уважительных причин и оплаты проекта я изменю свой отзыв. Смотрю на сайте заказчик появился 24 февраля в 23:33, а связаться со мной не хочет. Ну что. Жду еще 1 день, потом напишу администрации, пусть там разберутся. Срок для получения денег: до 26 февраля 09:00 МСК. ТАК И НЕ ЗАПЛАТИЛ. ПЕРЕСТАЛ ОТВЕЧАТЬ В АСЬКУ И В ЛС. КОГДА Я СКАЗАЛ ЕМУ ЗАПЛАТИТЬ ОН СКАЗАЛ "Прости денег нет совсем... Стыдно очень стыыдно это призновать, но по всей видимости и не будет. Если только в ближайшее время не подвернется какойнибудь заказик" РАЗВЕ ТАК НУЖНО РАБОТАТЬ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ С НИМ РАБОТАТЬ. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я СДЕЛАЛ ВСЕ НА ОТЛИЧНО. СКАЗАЛ ЧТО РАБОТА СРОЧНАЯ, СИДЕЛ И РАБОТАЛ ДО ПОЗДНА ЧТО УСПЕТЬ. ПОТОМ ОБЪЯСНИЛ ЧТО И КАК РАБОТАЕТ, ПОМОГ В УСТАНОВКЕ И ДАЖЕ ДАЛ СОВЕТЫ. А ОН ТАКОЕ СДЕЛАЛ. И ЧТО ИНТЕРЕСНО, СРАЗУ НЕ ГОВОРИЛ ЧТО ТИПА ВОТ, С ДЕНЬГАМИ ПРИДЕТСЯ ЧУТЬ ПОДОЖДАТЬ. ГОВОРИЛ ЧТО СРАЗУ КАК ОТДАМ РАБОТУ ПОЛУЧУ ДЕНЬГИ.
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