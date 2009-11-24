Интерфейс к базе данных по клиентам

Задача состоит в разработке интерфейса к базе данных, касающейся делопроизводства частного консультанта. Она близка простой классической БД по фирме, занимающейся продажами. Особенность состоит в том, что крнсультант выдаёт своим клиентам номерные картонные карточки (табл. cards), в которые заносятся ссылки на дела клиента. Если число заказов равно 4, то клиент получает право на 2 бесплатные услуги, которые может использовать как сам, так и предложить кому-то ещё, напр. новому клиенту.

Карточек у клиента может быть несколько и они имеют срок действия.

По сути БД состоит из 3-х основных таблиц: клиенты, заказы и карточки. Вспомогательные таблицы services (услуги), offices, provincias и municipios будут предоставлены. Последние две нужны исключительно для того, чтобы по почтовому коду (cl_code) наводить статистику по провинциям.

Платформа: MySQL, код - ясный и понятный PHP. Интерфейс можно на русском, но лучше на английском. Срок - 4 дня.

Детали ТЗ, а также примерную физическую диаграмму БД с кодом SQL см. во вложении. Дополнительные детали и все ответы на вопросы будут предоставлены. Процесс выполнения будет сопровождаться постоянным контактом по e-mail и ICQ.