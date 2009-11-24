Интерфейс к базе данных по клиентам

Как этот http://www.sms-script.ru/hidepay.html как этот, есть открытый код скрипта, нужно немного переделать. Разработчики скрипта не против чтобы фрилнсеры помогли мне в реализации скрипта, так как у разработчиков нет времени чтобы мне помочь! ТЗ. на странице оплаты нужно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача состоит в разработке интерфейса к базе данных, касающейся делопроизводства частного консультанта. Она близка простой классической БД по фирме, занимающейся продажами. Особенность состоит в том, что крнсультант выдаёт своим клиентам номерные картонные карточки (табл. cards), в которые заносятся ссылки на дела клиента. Если число заказов равно 4, то клиент получает право на 2 бесплатные услуги, которые может использовать как сам, так и предложить кому-то ещё, напр. новому клиенту.
Карточек у клиента может быть несколько и они имеют срок действия.
По сути БД состоит из 3-х основных таблиц: клиенты, заказы и карточки. Вспомогательные таблицы services (услуги), offices, provincias и municipios будут предоставлены. Последние две нужны исключительно для того, чтобы по почтовому коду (cl_code) наводить статистику по провинциям.
Платформа: MySQL, код - ясный и понятный PHP. Интерфейс можно на русском, но лучше на английском. Срок - 4 дня.
Детали ТЗ, а также примерную физическую диаграмму БД с кодом SQL см. во вложении. Дополнительные детали и все ответы на вопросы будут предоставлены. Процесс выполнения будет сопровождаться постоянным контактом по e-mail и ICQ.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $200Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Доброе время суток. на странице http://www.gennadij.pavlenko.name/best-you/how-makemoney6 внизу есть отзывы. Они уже морально устарели. Нужно: 1. Предложить свой вариант отзывов, где была бы капча и добавление (удаление для админа) отзывов БЕЗ перезагрузки страницы. 2. Поставить эту систему на сайт 3. Перенести ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
ТЗ в процессе может немного измениться. ПОДРОБНОЕ ТЗ В АТТАЧЕ! Онлайн-аукцион по скандинавской системе. (Для наглядной информации смотреть www. gagen.ru) с дополнителными функциями http://www. swoopo.co.uk/ Аукцион представляет собой систему онлайн-ставок на определенные товары. Товары имеют сверхмалую начальную цену, как ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Итак. в проекте: http://www.weblancer.net/projects/60817.html было задание на парсер, которые выполнено на отлично. Но у исполнителя сейчас нехватка времени, чтобы его модернизировать. Есть готовый парсер на perl. Прасера 2: 1.ый - собирает доступные прокси и тестирует, далее складывает рабочие ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
В общем нужно сделать модуль чтобы принимать платежи вебмани в казино , но не через мерчант , т.к вебмани не разрешает казино ... Что нибудь типа выписку чеков , или подобное . Но автоматизировать. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать скрипт каталога недвижимости, аналог http://realty.ngs.ru/ Интересует только верхнее меню вышеупомянутого сайта - Жилая,Новостройки,Коммерческая,Земля,Коттеджи,дома,Дачи,Гаражи,Аренда,Зарубежная,Ипотека и меню - добавить Объявление Остальной функционал - статьи, новости,рейтинги и т.п. не нужен, только каталог + тематический поиск в каждом разделе + ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать скрипт парсинга прайса постовщика в базу Webаsyst. База уже заполнена товарами+описания, убивать её не хочется. Сравнение оваров предполагаю, что можно производить по названию товаров. В случае нового товара или ненайденного – скрипт скидывает ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Для сайта грузовых перевозок надо сделать калькулятор из двух полей. расчёт цены грузоперевозки исходя из данных двух полей. Поле 1: кол-во часов. Поле 2: кол-во грузчиков. Желательно программист из Киева.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо подобрать CMC по ниже приведенному ТЗ. Система управления рассматривается строго: платная или бесплатная, самописные системы не рассматриваются. От Вас: 1. описание предлагаемой CMS - т.е. почему на ваш взгляд подойдет именно она. 2. стоимость и сроки работ ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо установить сайт на NetCat. Вёрстка имеется. Основные требования: — Тесктово-граф. страницы — Формы обратной связи (с воможностью отправить файл) — Поиск по каталогу вакансий (быстрый и расширенный) — Разделённый доступ, для администраторов и модераторов каталога вакансий. Редакция netcat — Standart Сроки, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад