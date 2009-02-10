Скрипт смс оплаты для сайта на DLE движке.

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Веб-программированиеЗакрыт6 заявок313 просмотров
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Как этот http://www.sms-script.ru/hidepay.html как этот, есть открытый код скрипта, нужно немного переделать.

Разработчики скрипта не против чтобы фрилнсеры помогли мне в реализации скрипта, так как у разработчиков нет времени чтобы мне помочь!

ТЗ.

на странице оплаты нужно сделать страны: Россия, Украина, Казакстан, и другие страны, чтобы при нажатии на другие страны, вниз вытигивался список стран, нажимаеш на страну и там пишётся данные.

нужно сделать чтобы для каждого оператора для 1 и всех новостей можно было ставить количество смс.

К примеру у меня будет для всех операторов 3 смс, а для мегафона и операторов казахстрана и ряда других операторов по 4 или 5 смс. Так чтобы в админке настраивать!

Нужно чтобы в админке можно удалить было старые пароли: нажать удалить старше (к примеру 75 дней)

сделать Редактирование всех текстов окна оплаты в админке сайта.

Сделать генератор пароля в админке, чтобы один пароль сгенерил (чтобы не париться)

Сделать время между вводом пароля неделю (чтобы в админке настраивать можно было)

Сделать оплату через вебмани, но просто текст редактировать через админку сата (типа отправьте на этот кошелёк деньги, через 2 часа получите пароль)

Чтобы таких ошибок небыло:

У меня доступ на сайт стоит по 3 смс, к одному фильму стоит 5$. ко всему сайту стоит 10$.

1. Бывает пользователь отправляет три смс по 5$ (получает доступ к одному фильму), затем отправляет четвёртую смс за 10$ и получает доступ ко всему сайту (хотя он долден был отправить 3 смс по 10$.)

2. Бывает пользователь отправляет две смс по 10$, затем отправляет третью смс за 5$ и получает доступ ко всему сайту (в этом случае он должен был получить доступ к одному фильму, или вывести сообщение что он отправил не на тот номер смс)

3. Бывает пользователь отправляет две смс по 5$, затем отправляет третью смс за 10$ и получает доступ ко всему сайту ( в этом случае он должен был получить доступ к одному фильму, или нужно выводить сообщение что он отправил смс не на тот номер)

нужно исправить

СКРИПТ должен быть прост в установке на любой домен, или напишите что делать при установке.

Всё оставльное по принципу HidePay v3.17 от SMS-SCRIPT

Статситика, если это возможно, хотелось бы узнать по какой поисковой фразе и с поисковой системы пользователь отправил пароль и получил доступ к сайту.

Чтобы можно было нажатьн каждую смску в стаитсике где введён пароль и посмотреть логи, откуда пользователь пришёл по какой поисковой фразе.

Для большинства операторов у меня доступ будет по 3 смс, а для таких как мегафон и ряд других оператров украины, казахстана и так далее, к примеру будет за 4-6 смс.

Вот все тексты которые будут выводиться на странице оплаты после ввода пароля я дожен изменять в админке.

Тескты для большинстав операторов где доступ по 3 смс. для них настравивать отдельно надо.Сделать по умолчанию для всех операторов.

Админку скрипта нужно сделать отдельную, нужен личер.

А для других операторов которые по 4-6 смс нужно как то продумать.

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