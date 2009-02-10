CMS - подбор и последующая адаптация и т.д.

Необходимо установить сайт на NetCat. Вёрстка имеется. Основные требования: — Тесктово-граф. страницы — Формы обратной связи (с воможностью отправить файл) — Поиск по каталогу вакансий (быстрый и расширенный) — Разделённый доступ, для администраторов и модераторов каталога вакансий. Редакция netcat — Standart Сроки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подобрать CMC по ниже приведенному ТЗ.
Система управления рассматривается строго: платная или бесплатная, самописные системы не рассматриваются.
От Вас:
1. описание предлагаемой CMS - т.е. почему на ваш взгляд подойдет именно она.
2. стоимость и сроки работ по предлагаемому ТЗ.
Рекламные предложения без конкретики не рассматриваются. Стоимость и сроки пишем здесь, в приват НЕ ПИШЕМ!!! (потому как просто можно запутаться).
Наиболее дельные советы по подбору CMS под представленное ТЗ будут поощрены небольшой денежной премией, даже если вы не будете в дальнейшем выполнять основную работу.
Важно: платная CMS должна быть пригодна к работе на нескольких проектах. т.е. покупается один раз и под несколько сайтов, т.е. не должно быть ограничений по использованию.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Java SWF прелоудер на сайт с играми. С описанием установки на сайт. Подробности: Нужен индикатор показывающий загрузку, который появляется перед загрузкой игры и пропадает, как только игра загружена. При этом она не должна уменьшать скорость самой загрузки ...Завершен15 лет назад
Интересует ваша цена за разработку. И сроки реализации. Цена интересует на разработку движка портала и серверную часть по обработке и трансляции видео.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть шаблон. Один из модулей выпадающего меню отображается некорректно в Эксплорере, а в других браузерах все работает. (На других сайтах этот модуль работает). Нужно привести в порядок шаблон. (Как я понимаю, создатель шаблона сделал криво css) !!!!!!!!!!!!!!!! ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно модифицировать имеющуюся на сайте http://web-matematik_ru, на странице http://web-matematik_ru/zakaz.htm. Нужно сделать: 1. В форме проверку ввода телефона, что бы заказ без указания корректного телефонного номера не отправлялся; 2. Обеспечить корректное приложение и отправку вложений (не более 3 ...Завершен15 лет назад
Доброе время суток. Для самописного движка требуется написать общение между зарегистрированными пользователями с возможностью создания групп. Существует база услуг. По определенным критериям осуществляется поиск. В результате поиска в центральном фрейме мы видим профайл зарегистрированного пользователя, ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
Custom module - интерфейс XML отправлять запросы cURL и получать ответы. Документации практически нет, та что есть на английском. Хороший программист если справится с задачей, есть и другие подобные проекты.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Позитивный корпоративный скринсейвер, тексты есть, картинок нет Текст примерно такой: Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты Мы строим компанию, успех которой основан на профессионализме и ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна функция (класс) для получения страниц выдачи поисковых систем Я, G, Rambler. Смысл в том, чтобы при работе в цикле ПС не банили из за частого запроса страниц (на Яндексе - капча, рамблер - просто ничего ...Завершен15 лет назад
Нужно написать двусторонний сервис обмена между пользователями. Не важно чем. Дисками от приставок, например, на подобиии http://gamexchange.ru/ Из основного функционала: – Регистрация / авторизация пользователей – Профили пользователей. Возможность загрузки аватаров, добавления имеющегося добра, подсчет рейтинга. В зависимости ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад