CMS - подбор и последующая адаптация и т.д.

Необходимо подобрать CMC по ниже приведенному ТЗ.

Система управления рассматривается строго: платная или бесплатная, самописные системы не рассматриваются.

От Вас:

1. описание предлагаемой CMS - т.е. почему на ваш взгляд подойдет именно она.

2. стоимость и сроки работ по предлагаемому ТЗ.

Рекламные предложения без конкретики не рассматриваются. Стоимость и сроки пишем здесь, в приват НЕ ПИШЕМ!!! (потому как просто можно запутаться).

Наиболее дельные советы по подбору CMS под представленное ТЗ будут поощрены небольшой денежной премией, даже если вы не будете в дальнейшем выполнять основную работу.

Важно: платная CMS должна быть пригодна к работе на нескольких проектах. т.е. покупается один раз и под несколько сайтов, т.е. не должно быть ограничений по использованию.