Парсер выдачи поисковых систем.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки171 просмотр
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Нужна функция (класс) для получения страниц выдачи поисковых систем Я, G, Rambler.

Смысл в том, чтобы при работе в цикле ПС не банили из за частого запроса страниц (на Яндексе - капча, рамблер - просто ничего может не отдавать).

15 лет назад
customer
Алексей 
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
DarkDefender
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$35
2 дня
Работа выполнена как договорились. Все ок.
Никаких проблем в ходе работ не было, оплата была произведена вовремя, понравилось работать с этим человеком =).
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