Скрипт автоматического обмена webmoney на яндекс.

Нужен скрипт обмена webmoney на яндекс деньги и обратно в автоматическом режиме для обменного пункта с подробной инструкцией по установке и настройке. Пишите пожалуйста те у кого уже есть опыт в написании или доработке готовых подобных, хорошо будет если вы покажете портфолио, чтобы я посмотрел ваши работы.