Удалить лишние теги

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$5
Веб-программированиеЗавершен5 заявок168 просмотров
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Надо получить http://www.xpub.ru/get_articles.php?sid=1482

удалить оттуда теги title и body

и вывести в отдельную переменную

оплата webmoney

15 лет назад
lakeev
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Miro-Wind
Павел 
74 годаАвстралия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-3)
15 лет назад
$5
1 день
Выполнено пофессионально работает как надо!
Отличный заказчик! Приятно работать с людьми, которые четко формулируют свои требования
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