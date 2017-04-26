Необходимо настроить модуль регистрации на сайте: www.pr-english.ru 1. Необходимо чтобы он полностью отображался на странице не испортив её внешний вид. 2. Русифицировать основные позиции. 3. Иконки должны корректно отображаться с учётом фона страницы. 4. Модуль должен иметь возможность инсталлироваться ...
Написать простой калькулятор на Flash для сайта
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Нужно сделать калькулятор двух версий:
1. Упрощенный вариант.
2. Полный вариант.
3. Все данные калькулятора (текст и цифры исходные чтобы брались из файла отдельно от Flash, чтобы не приходилось его если нужно будет компилировать).
Уточнить ТЗ, в Аське: 354827221 - Андрей
ТЗ. Прилагается.
По цене торг уместен.
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