Создание виджета для MySpace

У MySpace есть свой API, позволяющий создавать виджеты. Однако в этом API очень непросто разобраться.

Нужен разработчик, КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО с опытом подобной работы. Требуется: разработать несколько прикладных функций, использующих API MySpace, а также, возможно, консультирование в этой области. Все остальные подробности расскажу при общении с возможным исполнителем.