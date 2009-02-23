Исправить баги

В общем есть ошибки некоторые, которые надо пофиксить, если они не сложные.. если сложные, то обсуждаем... Один программер есть! но он зашивается! Нужна помощь... Знание муськи, пхп, джавы, джавы скриптов приветствуется... возможность работы по ночам приветствуется... Скорость ...