Функция жаббер-клиента на PHP

Веб-программированиеЗавершен6 заявок231 просмотр
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Требуется разработать скрипт для получения сообщений с жаббер-сервера.

Требования:

- Окончательная Функция: $r = GetMessages($host, $port, $username, $password);

где:

$r - массив текстов сообщений;

$host - адрес сервера;

$port - порт сервера;

$username - логин;

$password - пароль.

PHP
15 лет назад
MindW0rker
Дэзайнс 
47 летАргентина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
drunkmaster
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
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