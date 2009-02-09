Веб-интерфейс для управления контакт-центром

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки197 просмотров
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Разработка веб-интерфейса для управления контакт-центром на базе Cosmocom Universe (http://cosmocom.com)

Cosmocom Universe позволяет предоставлять услугу хостинга контакт-центров.

Он имеет свой COM-интерфейс для интеграции с provisioning системами. На его основе планируется создать портал, заходя в который клиент мог бы самостоятельно управлять своим контакт-центром - добавлять новых пользователей, управлять логикой обработки вызовов и т.д. Более подробно во вложении.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам из Москвы и Подмосковья.

15 лет назад
ralf08
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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