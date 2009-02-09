Веб-интерфейс для управления контакт-центром

Разработка веб-интерфейса для управления контакт-центром на базе Cosmocom Universe (http://cosmocom.com)

Cosmocom Universe позволяет предоставлять услугу хостинга контакт-центров.

Он имеет свой COM-интерфейс для интеграции с provisioning системами. На его основе планируется создать портал, заходя в который клиент мог бы самостоятельно управлять своим контакт-центром - добавлять новых пользователей, управлять логикой обработки вызовов и т.д. Более подробно во вложении.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам из Москвы и Подмосковья.