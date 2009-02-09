Скрипт по типу "online tv"

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Online видео...

2-3раздела

в каждой ротация нескольких роликов (по 2-3)

общий счётчик для серфера (например, 120 секунд)

человек заходит на сайт...включается видео (случайное видео из данной категории). Может просмотреть видео разных категорий, но с ограничением по времени!! Далее ему выдаётся сообщение.

Всё.

функции

1. Выставление колич. времени (сколько секунд на каждого посетителя)

2. Управление роликами (добавление, удаление....)

3. геотаргетинг - редирект на определённую url некоторые страны

15 лет назад
tubez
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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